インスタグラムのフォロワー数でジャッジとタティスJr.を超えた山本由伸(C)Getty Images山本由伸フィーバーが止まらない。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック現地時間11月9日現在で、山本の公式インスタグラムは、フォロワー数が209万人に到達。MVPに輝いたワールドシリーズをきっかけに60万人近く増え、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）の202万人、フェルナンド・タティスJr.の204万人を超