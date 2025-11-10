日本テレビの菅谷大介アナウンサーが8日、亡くなった。53歳。10日、同局が明らかにした。日本テレビの菅谷大介アナウンサー日本テレビによると、菅谷アナは7日の夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院へ救急搬送された。その後容体が急変し、8日午後1時6分に死去。死因は「消化管からの出血」だという。菅谷アナは97年に日本テレビに入社し、バラエティから報道、情報、スポーツ実況まで、幅広く担当した。22年1月にす