ANAホールディングスは、1,500億円を上限とする自社株買いを実施する。取得上限は6,750万株で、市場で買付ける。取得期間は12月16日から2026年12月15日まで。取得した株式は消却する。資本効率を意識したバランスシートマネジメントの一環として、資本構成の最適化を図るとともに、コロナ禍の公募増資で普通株式の株主の皆様から払い込まれた資本の一部返還と普通株式の株式数削減を通じた1株当たり株主価値の向上を企図していると