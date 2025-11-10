現地11月９日に開催されたベルギーリーグ第14節で、７人の日本人選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、スタンダール・リエージュとホームで対戦。１−０で接戦を制し、４位をキープした。「１−０で勝つのは強いチームになってる証だと思う。すごく良い試合ができた」そう胸を張ったのは、66分に今季４点目となる決勝点を挙げた後藤啓介だ。今夏にアンデルレヒトからレンタルで加入した20歳は、ペナルティエリア内でセカ