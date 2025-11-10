離婚したあと、子どもの戸籍はどうなるのか。政治学者の遠藤正敬さんは「離婚した母子の戸籍を同じにするには非常に煩雑な手続きが必要になる。それは同じ姓でなければ同じ戸籍には入れないという原則が残っているからだ」という。――（第3回）※本稿は、遠藤正敬『戸籍の日本史』（インターナショナル新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yuruphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yuruphoto■両親が