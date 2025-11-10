鶴岡市によりますと、１０日午前６時２０分ごろ、鶴岡市川尻地内の民家でクマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】近くには小学校や公民館鶴岡市の民家でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） クマはその後、敷地内を南に抜けましたが、その後の行方はわかっていないということです。クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 クマが目撃された現場の近くには小学校もあります。 市が注意を呼びかけています。