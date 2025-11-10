2022年5月、海面上までつり上げられた観光船「KAZU1」＝北海道斜里町沖北海道・知床半島沖で2022年4月、乗客乗員計26人が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の初公判が12日、釧路地裁で開かれる。関係者によると、被告は起訴内容を否認する方針。事故の危険性を予見できたかどうかが争点となる。判決は26年6月17日に言い渡される。事故は22年4月23日発生。