プロ野球・阪神は10日、2026年度の監督・コーチ陣容について発表しました。来季の1軍には新たにヘッドコーチを設定。前年度に1・2軍打撃巡回コーディネーターをつとめていた和田豊氏が就任します。さらに退団となった金村曉氏がつとめていた投手コーチには、ファームで同職についていた江草仁貴氏が就任しました。バッテリーコーチにも、ファームで同職についていた日高剛氏が就任。代わって野村克則氏がファームのコーチを担当す