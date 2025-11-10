高市首相がいわゆる「台湾有事」について集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると認識を示した事について、野党側は追及を強めています。中継です。野党側はこれまでの政府見解を超えるものだとして、発言の撤回を求めました。立憲民主党・大串議員「台湾有事において、武力行使が行われれば存立危機事態になると踏み込んだ発言を総理として初めて行われたということがこれだけ大きく取り上げられている。撤回や取り