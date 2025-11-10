あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「リニアモーターカー」の略語は？「リニアモーターカー」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「リニア」でした！リニアとは、リニアモーターをつかって高速で走る鉄道用車両のこと。磁気力を利用して車