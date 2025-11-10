阪神は１０日、２０２６年の監督、コーチ陣を発表した。１軍は和田豊１、２軍打撃巡回コーディネーター（６３）がヘッドコーチに就任。、江草仁貴ファーム投手コーチ（４５）が、今季限りで退団した金村投手コーチに代わって投手コーチを務める。日高剛ファームバッテリーコーチ（４８）が野村克則バッテリーコーチ（５２）と入れ替わる形でバッテリーコーチに配置転換された。片山大樹ブルペンコーチ（５０）はブルペン捕手を