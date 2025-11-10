“BTSの父”ことHYBEパン・シヒョク議長との熱愛騒動もあったインフルエンサーの果汁セヨン（本名イン・セヨン）が、誕生日の一日だけで3000万ウォン（約300万円）を超える収益を上げたとみられている。【写真】“BTSの父”、果汁セヨンと密会？果汁セヨンは11月9日、自身のSNSに「24時間幸せにしてくれた知人たち、いつもそばにいてくれたファンのおかげで良い一日になった！」というコメントとともに、生配信の現場写真を公開し