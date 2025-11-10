今年9月に熊本県八代市で住宅4棟が全焼した火事の際、消火活動に協力した現場近くのスーパーマーケットが表彰されました。 【写真を見る】黒煙が立ち上る建物に向かって放水する消防隊員たち 住宅から立ち上る大量の黒煙。 今年9月5日、八代市鏡町で住宅4棟が全焼しました。けがをした人はいませんでしたが、鎮火には約4時間かかりました。 この火事の際、消火活動に協力したとして表彰されたのが、現場の向