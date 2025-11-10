なにかと暗黙のマナーが多い映画館。上映中、一緒に来た彼を不機嫌にさせないためにはどうしたらいいでしょうか。今回は、10代から30代の未婚男性244名に聞いたアンケートを参考に「『何で来たの？』とツッコミたくなる映画デート中の女性のふるまい」についてご紹介します。【１】ごそごそと落ち着きなく動いている「少しくらいじっとしていろと言いたくなる」（20代男性）などと、せわしなく動くと彼が映画に集中するのを妨げて