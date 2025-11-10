【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.189】「保護した翌日に動物病院へ連れて行ったら、先生は冗談で『この子、猫じゃなくてリスですよ』と。私も思わず、笑ってしまいました」アンチョビ連盟（@anchovy666）さんは愛猫おはぎちゃんの保護時を、そう振り返ります。おはぎちゃんは2018年頃、近所の郵便受けに遺棄されていた子でした。◆近所の郵便受けに遺棄されていた子猫を家族に迎え入れたおはぎちゃ