死んだキタオットセイおとちゃん（雌） 岡山県玉野市の玉野海洋博物館で11月7日、人気者のキタオットセイの「おとちゃん」が死んでいるのが確認されました。 飼育員が朝の見回り中、オットセイプールの陸上部分で「おとちゃん」が横たわって死んでいるのを見つけました。「おとちゃん」は11歳の雌で、人間でいうと20代ということです。解剖の結果、死因は誤飲性肺炎と見られています。 「おとちゃん」は1歳11カ