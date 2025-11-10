歌手のジャスティン・ビーバー（31）が"衝撃チェンジ姿"でドジャースタジアムに現れた。【写真を見る】〈どこで買ったの？〉国民的アニメ『サザエさん』のカツオがプリントされたTシャツを着たジャスティン、もはや別人…話題となった「頬は痩せ細り、暗く沈む目」ゲッソリ時期の姿現地時間10月27日、ビーバーはMLBワールドシリーズのドジャース対ブルージェイズ（第3戦）を、妻のヘイリー・ビーバー（28）と夫婦で観戦。今年1