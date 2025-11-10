パティシエの鎧塚俊彦氏が10日、自身のインスタグラムを更新。2015年9月24日に胆管がんのために亡くなった、妻で俳優・川島なお美さん（享年54）の“65歳の誕生日”を伝えた。【写真】川島なお美さん“65歳の誕生日”夫・鎧塚氏が愛を込めた「ずるい」鎧塚氏は「本日は女房の65歳の誕生日。女房はずるい。ずっと一緒にいると喧嘩をする事もあるし、嫌な面が見える事も当然ある。しかし先旅立たれてしまうと、そう言った面は