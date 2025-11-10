落語家の月亭方正（57）が9日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）に出演。女優・永作博美（55）とのエピソードを語った。この日は、ゲストの俳優・山下真司がキスシーンの裏話を披露。これを受け、方正は「浜田さんもキスシーンあるでしょ？」とダウンタウン浜田雅功に話を振った。浜田は「1回か2回ぐらいしかない。それは永作さんと」と回想。方正は「羨ましいなあ。永作ちゃんとキ