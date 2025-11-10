NTT東日本が開いたクマ対策の研修会＝6日、岩手県雫石町（同社提供）東日本を中心とするクマ被害増加を受け、生活インフラを提供する事業者の業務に影響が広がっている。日本郵便は秋田県の一部地域で6日に集配を見合わせ、NTT東日本はクマ対策を念頭に置いた業務手順の見直しに着手する。遭遇の予測が難しく、各社は対応に苦慮している。日本郵便は今月5日、社員の安全のために郵便局の判断で集荷や配達を中断できるとの方針