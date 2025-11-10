国会では衆議院・予算委員会が開かれ、台湾有事をめぐり高市総理が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態になりうる」と答弁したことについて、野党側が発言の撤回を迫りました。【写真を見る】高市総理 台湾有事めぐり「存立危機事態」発言撤回せず野党は反発「戦争に入るということなんですよ」立憲民主党大串博志 衆院議員「日本の国として戦争に入るということなんですよ。撤回、取り消しはしないんですか」野