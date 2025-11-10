10日午前、三種町の琴丘中学校の近くでクマが目撃されました。琴丘中学校の近くでは9日もクマが目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、10日午前10時50分ごろ、三種町鹿渡字盤若台の町道にクマ1頭がいるのが目撃されました。近くの民家までは約30メートル、琴丘中学校までは約100メートルの場所です。この付近では、9日もクマが目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。