10日昼前、秋田市中通の公園でクマが目撃されました。近くには中通小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、10日午前11時半ごろ、秋田市中通三丁目の公園にクマ1頭がいるのを屋外にいた40代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチだということです。現場は、中通小学校まで約150メートル、JR秋田駅まで約600メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。