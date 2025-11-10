野球日本代表「侍ジャパン」と広島との練習試合で、侍初招集のソフトバンク野村勇が豪快な2ランを放った。3回の守備から二塁で途中出場。1点リードの7回無死一塁、カウント3―1からの5球目、郄太一が投じた低めの直球を振り抜くと打球は弾丸ライナーで左翼スタンドに突き刺さった。野村は4回の第1打席でも左前打を放っており、マルチ安打とした。