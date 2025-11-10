PGAツアー1勝、DPワールド（欧州）ツアー3勝のミンウー・リー（オーストラリア）には、かねて“LIVゴルフ移籍”のウワサが流れていた。【写真】移籍金は430億円超!?LIVに電撃移籍したラーム2022年のLIVゴルフ開始以来、秋は移籍情報が飛び交うシーズンとなっている。今年も最注目選手としてリーの名前が挙がっていた。多くの選手はウワサ止まりだが、2023年末にジョン・ラーム（スペイン）が電撃移籍を発表した例もあり、ここ数