静岡市中心街の活性化を目指す「I Loveしずおか協議会」は11月7日、冬の風物詩である中心街のイルミネーションについて、2025年は11月21日から実施すると発表しました。 1990年から始まった静岡市中心街のイルミネーションは、2025年で36回目を迎え静岡市の冬の風物詩となっています。 2025年のテーマは2024年に続き「ハートイルミネーション」で、中心街の82か所でハートをモチーフ