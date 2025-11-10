SNSで女性になりすまして恋愛感情を抱かせた上でウソの投資話を持ちかけ、男性から約125万円分の暗号資産をだまし取った疑いで逮捕された、東京都の31歳と30歳の男性2人について、名古屋地検は不起訴処分にしました。 【写真を見る】ウソの投資話で男性から約125万円分の暗号資産だまし取った疑いで逮捕された男性2人を不起訴処分 名古屋地検 処分の理由は明らかにしていません。