タレントの三田寛子（59）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）の婚約を報告した。三田は夫・中村芝翫との連盟コメントの画像を投稿。「このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります」と祝福。「これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます」と感謝した。