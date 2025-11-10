コーチ・エィ [東証Ｓ] が11月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比7.2％減の1億2900万円に減ったが、通期計画の1億6000万円に対する進捗率は80.6％となり、3年平均の81.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.3％減の3100万円に落ち込む計