日本テレビは10日、2022年にすい臓がんで闘病していることを公表していた同局の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが今月8日午後1時6分に死去したと発表した。53歳。死因は「消化管からの出血」。葬儀は近親者のみで執り行うという。アナウンサーとして最後の仕事になったのは、今月2日のゴルフ中継「フォーティネットプレーヤーズカップゴルフ」でのメイン実況だった。菅谷アナは1997年に日本テレビに入社し、多くのバ