Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢ë¾Êó¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ûÃ«Âç²ð¡Ê¤¹¤¬¤ä¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£ÁÒÅÄ»á¤Ï¡ÖÀÎ¡¢»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾å¡¢É×¤ÈÆ±¤¸º¢Æ±¤¸¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢ºòÇ¯2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉ×¤Ç³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¡£¡Ö¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹