ジャーナリストの鈴木哲夫氏が10日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、今年1月に亡くなった元県議の竹内英明氏（当時50）の名誉を傷つけたとして、名誉毀損（きそん）の疑いで政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）が兵庫県警に逮捕された件を受け、政権への影響について言及した。NHKから