■これまでのあらすじ母に結婚・海外移住を反対され、心を痛める凜。そんな中、弟の金銭トラブルが発覚する。投資に失敗し追い詰められた弟は、かつて抱いた姉への劣等感を胸に抱えながら社長令嬢に惹かれ、交際を始める。だが、同棲の話題で「お父さんのマンションに住めるの!?」と口にした一言が彼女の怒りを買い、空気は一変。当然家賃は払うつもりだと必死に取り繕う弟だったが、彼女の提案した22万円の家賃に思わず言葉を失う