１０日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征１２号」。（文昌＝新華社記者／張麗螭）【新華社文昌11月10日】中国は10日午前10時41分（日本時間同11時41分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第13陣を搭載した運搬ロケット「長征12号」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１０日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケ