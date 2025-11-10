百十四銀行 百十四銀行（高松市）が2025年9月期（4～9月）の業績を発表しました。2期連続の「増収増益」です。 2025年9月期の連結の経常収益は493億円（前年同期比＋76億円）、経常利益は135億円（＋35億円）、親会社株主に帰属する中間純利益は89億円（＋22億円）でした。 貸出残高が増加し、国内金利が上昇して貸出利息が増えることなどから、百十四銀行では2026年3月期の連結の通期業績予想を上方修正しました