【これからの見通し】リスク選好ムードの週明け、米議会動向を確認経済統計などの手掛かりには欠ける 週明けはリスク選好ムードで取引されている。米議会でつなぎ予算成立に向けた動きが前進しており、数日中に成立・トランプ大統領の署名が実施されることが期待されている。また、週末には中国がレアメタルの対米輸出禁止措置を来年11月27日まで一時停止すると表明した。これも市場ムードを改善する材料