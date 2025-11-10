米連邦政府機関閉鎖解除期待でリスク警戒後退の円売り＝東京為替概況 東京市場朝に上院共和党議員のリーダーであるスーン共和党上院院内総務が、つなぎ予算に向けて民主党の一部グループの合意を取り付け、予算成立に向けた状況が整ったことを示し、ドル買い円売りとなった。ドル円は先週末終値に近い153円36銭でスタート。すぐに154円近くまで上値を伸ばした。その後153円50銭割れを付け