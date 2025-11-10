ドル円１５４．０５近辺、ユーロドル１．１５５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は154.05近辺、ユーロドルは1.1555近辺で推移している。ドル円は東京早朝の153.36付近を安値に154円付近へ一気に乗せた。米国政府機関の閉鎖リスクの後退見通しが背景だった。しかし、その後は持ち高調整を交えて153円台半ばまで押し戻される場面があった。売りは一時的にとどまり、ゴトウビの外貨需要などの観察で再び買