阪神は１０日、２０２６年の１、２軍コーチングスタッフを発表した。江草２軍投手コーチと日高２軍バッテリーコーチが１軍に昇格し、野村バッテリーコーチが２軍に配置転換。新任の桑原投手コーチは２軍を担当することに決まった。以下、新たな１、２軍のコーチングスタッフ。【１軍】藤川球児監督和田豊ヘッド藤本敦士総合安藤優也投手チーフ江草仁貴投手小谷野栄一打撃チーフ上本博紀打撃田中秀