◇大相撲九州場所2日日（2025年11月10日福岡国際センター）元大関で西十両4枚目・朝乃山（31＝高砂部屋）が西十両5枚目・栃大海（26＝春日野部屋）に押し出され、連敗発進となった。相手の突きを受けながらも押し込んだが、押し切れなかったことで引いて相手の攻めを呼び込んだ。「昨日と同じ相撲でした。上体が起きちゃった。自分が弱い」。取組後は敗因を求め、自らを責めた。連敗発進は大関時代の20年秋場所以来5年ぶ