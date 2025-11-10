◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日福岡国際センター）東十両3枚目の三田（23＝二子山部屋）は東4枚目の輝（31＝高田川部屋）に浴びせ倒しで敗れた。取組後は立てずストレッチャーに乗せられて花道を引き揚げた。攻め込まれた土俵際で1メートル73の三田はもろ差しとなり、左からすくって、うっちゃる動きを見せた。1メートル92の輝に上から覆い被せられる形に。三田は右膝を外へ開くような不自然な格好となり、自ら右