女優の菜々緒（37）10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「2025/10/28」「いつも応援してくださるファンの皆様ありがとうございます」と書き出した菜々緒。花束を抱えた写真をアップして、自身の誕生日を祝福されたことを伝えた。「バースデートリップで物凄いミラクルが起こりすぎて私って最強に幸運な人間なのだなと痛感しました」とコメント。「相変わらずSNS全部遅延してますがご了承くださいませ