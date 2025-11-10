令和ロマン・くるまが、芸能活動の将来について率直な思いを明かした。【映像】令和ロマンくるま 30代の展望11月9日放送のABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』で、くるまはバングラデシュのホテルで大前プジョルジョディレクターとの深夜の会話の中で、自身のキャリアについて考えを語った。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてか