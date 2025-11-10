初めてウェブによる弁論が開かれた最高裁第1小法廷＝10日午前（代表撮影）遺言が無効かどうかが争われた民事裁判の上告審弁論が10日、最高裁第1小法廷で開かれ、沖縄県に住む一方の当事者側は出廷せず、オンラインによるモニター越しで参加した。最高裁でウェブ弁論が実施されたのは初めて。トラブルなどはなかった。法廷には代理人弁護士が映し出されたモニターが左右2カ所に設置され、岡正晶裁判長が冒頭、映像や音声に乱れ