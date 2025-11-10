11月9日、B1東地区の富山グラウジーズに所属する宇都直輝が、史上38人目となるB1個人通算4000得点と、9人目となるトップリーグ個人通算2500アシストを達成した。 4000得点まであと10得点に迫る宇都は、横浜国際プールで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節の横浜ビー・コルセアーズ戦に先発出場。前半にフリースローを1本成功し、第