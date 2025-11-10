網屋 [東証Ｇ] が11月10日大引け後(16:05)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の7.7億円→9.9億円(前期は5.4億円)に29.2％上方修正し、増益率が42.3％増→83.9％増に拡大し、従来の7期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.9億円→5.1億円(前年同期は2.6億円)に77.1％増額し、