ハクバ写真産業（ハクバ）は11月中旬に、富士フイルムのハイブリッドカメラ「instax mini LiPlay＋」専用の液晶保護フィルム「FUJIFILM instax mini LiPlay＋ 専用 液晶保護フィルムIII」を発売する。価格は1970円。●指紋が付いても簡単に拭き取れる「FUJIFILM instax mini LiPlay＋ 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現し、業界最高クラスの全