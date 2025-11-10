11月7日、芸能活動を休止していたタレントのフワちゃんが、活動再開することを発表した。女子プロレス団体「スターダム」へ入団することも明らかになったが、フワちゃんの“激変”ぶりが注目を集めているようだ。2024年8月にお笑い芸人のやす子に対するSNSでの“不適切投稿”によって活動休止し、表舞台から姿を消していたフワちゃん。騒動から1年が経ち、プロレスラーに転身することが明かされたのだ。「フワちゃんは2022年10