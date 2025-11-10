鈴与シンワート [東証Ｓ] が11月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.4％増の4.5億円に伸びたが、通期計画の15.7億円に対する進捗率は28.7％となり、前年同期の30.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.7％増の11.2億円に伸びる計算になる。