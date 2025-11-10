2025年11月7日、台湾メディア・自由時報は、レアアース業界における中国の独占状態を打破すべく、西側諸国がオーストラリアに期待を寄せていると報じた。記事はまず、国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、中国は世界のレアアース鉱採掘量の約7割、加工分野では実に9割超という圧倒的なシェアを握っていること、この状況下で中国がレアアースと関連製品の輸出管理を強化しており、世界各国でレアアース供給網への懸念が強ま